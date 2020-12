L’ex viola Amaral accusa Totti di razzismo | arriva la smentita di Di Livio

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Torna alla ribaltachediFrancesco: repentinaladi Di, suo compagno alla Fiorentina, ai microfoni di Sport TVdicitando un presunto caso relativo ad un Fiorentina-Roma: «mi chiamava negro e mi diceva che io, in favela, mangiavo la m…a. Io capì qualcosa e minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Dimi ha chiesto calma». In esclusiva a Tuttoasroma, Dismentisce quanto detto da: «Io non so che cosa gli è venuto in mente addi dire queste cose. Io non ricordo e poi son sicuro che non è vero. Non è ...