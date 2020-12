L'ex moglie di Jeff Bezos ha donato 4 miliardi di dollari in beneficenza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’ex moglie di Jeff Bezos negli ultimi quattro mesi ha donato oltre 4 miliardi di dollari in beneficenza, indirizzati a coloro che sono stati colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia da coronavirus. “Le perdite economiche e i problemi legati alla salute sono stati peggiori per le donne, per le persone di colore e per chi vive in stato di povertà. Intanto, è cresciuta costantemente la ricchezza dei miliardari” ha scritto MacKenzie Scott nel suo blog, motivando il suo gesto.Dopo il divorzio, a 25 anni di distanza dalle nozze, MacKenzie ha guadagnato il 4 per cento delle azioni di Amazon, l’azienda dell’ormai ex marito: un corrispettivo di quasi 40 miliardi di dollari. L’intenzione di dare parte della cifra in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’exdinegli ultimi quattro mesi haoltre 4diin, indirizzati a coloro che sono stati colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia da coronavirus. “Le perdite economiche e i problemi legati alla salute sono stati peggiori per le donne, per le persone di colore e per chi vive in stato di povertà. Intanto, è cresciuta costantemente la ricchezza dei miliardari” ha scritto MacKenzie Scott nel suo blog, motivando il suo gesto.Dopo il divorzio, a 25 anni di distanza dalle nozze, MacKenzie ha guadagnato il 4 per cento delle azioni di Amazon, l’azienda dell’ormai ex marito: un corrispettivo di quasi 40di. L’intenzione di dare parte della cifra in ...

