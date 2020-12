L’ex Fiorentina Amaral: “Totti mi chiamava negro, diceva che mangiavo merda nelle favelas” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Totti mi chiamava negro e mi diceva che io, in favela, mangiavo la merda”. Lo ha raccontato L’ex centrocampista brasiliano della Fiorentina Amaral, a Sport Tv, parlando di razzismo. Dagospia riporta le sue accuse. L’episodio, se riscontrato, dovrebbe essere avvenuto nell’unica occasione in cui Amaral e Totti si ritrovarono contro. il 3 febbraio del 2002 all’Artemio Franchi di Firenze. “Io capii qualcosa e minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi chiese di stare calmo: lui è il capitano, disse, e gli risposi: ma che capitano? Mi sta mancando di rispetto! Ero così nervoso che avrei voluto picchiarlo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “mie miche io, in favela,la”. Lo ha raccontatocentrocampista brasiliano della, a Sport Tv, parlando di razzismo. Dagospia riporta le sue accuse. L’episodio, se riscontrato, dovrebbe essere avvenuto nell’unica occasione in cuisi ritrovarono contro. il 3 febbraio del 2002 all’Artemio Franchi di Firenze. “Io capii qualcosa e minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi chiese di stare calmo: lui è il capitano, disse, e gli risposi: ma che capitano? Mi sta mancando di rispetto! Ero così nervoso che avrei voluto picchiarlo”. L'articolo ilNapolista.

