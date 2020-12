Letteratura | Beauvoir-Leduc | vendute all' asta inedite lettere d' amore e amicizia** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Adnkronos) - Simone de, amica fedele, mostra un sostegno incrollabile per la donna di cui aveva apprezzato il talento letterario, facendolo conoscere al mondo culturale con il suo strenuo sostegno. Tra le due donne, con il loro temperamento opposto, si forma un rapporto complicato tra tenerezza e ammirazione e passione sentimentale non sempre ricambiata e a tratti lungamente ostacolata. Simone ammirava l'audacia di Violette ma si assicurava di voler mantenere le distanze. Violet, dal carattere fragile, alla continua ricerca dell'e del riconoscimento, dedica a Simone una passione pervasiva, che traspare con ingenuità e sincerità dallebattute all'