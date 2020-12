Leonardo-Aeronautica, avviata costruzione di nuovo centro di addestramento piloti militari (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – È stata posata oggi la prima pietra dell’International Flight Training School, un avanzato centro di addestramento per piloti militari realizzato da Leonardo e Aeronautica Militare. Il centro, presso la base dell’Aeronautica Militare di Decimomannu in Sardegna, sarà un punto di riferimento internazionale per la formazione dei piloti militari a partire dalla fase avanzata dell’addestramento di quei piloti successivamente impiegati su velivoli caccia di ultima generazione. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Giulio Calvisi, il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – È stata posata oggi la prima pietra dell’International Flight Training School, un avanzatodiperrealizzato daMilitare. Il, presso la base dell’Militare di Decimomannu in Sardegna, sarà un punto di riferimento internazionale per la formazione deia partire dalla fase avanzata dell’di queisuccessivamente impiegati su velivoli caccia di ultima generazione. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Giulio Calvisi, il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale ...

CorriereQ : Leonardo: con Aeronautica a Decimomannu nuova scuola piloti - fisco24_info : Leonardo: con Aeronautica a Decimomannu nuova scuola piloti: Posata prima pietra dell'International Flight Training… - AgenziaOpinione : LEONARDO E AERONAUTICA MILITARE * INTERNATIONAL FLIGHT TRAINING SCHOOL: « POSATA LA PRIMA PIETRA, AL VIA AI LAVORI… - GaiaFiertler : Iniziamo questo viaggio nell’aeronautica e nell’aerospaziale, settori in continua evoluzione dove le nostre aziende… - FilippoAstone : L’#industria #aeronautica del nostro Paese è 4° in Europa e 7° nel mondo. Le nuove sfide? #Droni a guida autonoma e… -