Leni Klum conquista la prima copertina di una nota rivista di moda insieme alla mamma. Mamma e figlia sono identiche

Heidi Klum è una famosa top model tedesca, conosciuta in Italia anche per la sua relazione con Flavio Briatore. Da questa relazione sentimentale, nel 2004 è nata la figlia Leni, i due però hanno deciso di interrompere il rapporto prima della sua nascita e Briatore non ha riconosciuto la figlia che porta infatti il cognome della madre. Nonostante Briatore abbia preso questa decisione, decidendo di non riconoscere la figlia perchè vivevano distanti e voleva che la bambina avesse un padre più presente. Leni non si è ritrovata senza padre in quanto il cantante Seal, sposatosi con Heidi Klum, ha adottato legalmente la ragazza. 

Foto: Instagram/Heidi Klum 

Leni adesso ha 16 anni e sbirciando il suo profilo Instagram, che ...

