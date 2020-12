Lega: non convince nessuno soluzione ambulanti Viale America (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – “C’e’ poco da festeggiare per lo spostamento dei 42 commercianti su area pubblica che sostavano su Viale America. La delocalizzazione, non programmata preventivamente con i commercianti, li ha visti sparpagliare per vari quartieri, Torrino, Eur, Decima e Fonte Meravigliosa, scontentando non solo i banchisti, ma anche la clientela affezionata che li considerava parte del commercio di quartiere.” “Non solo, la delocalizzazione frettolosa voluta dal Sindaco, non ha tenuto conto neanche delle opinioni dei comitati di quartiere e dei Municipi destinatari della localizzazione, che hanno visto stravolgere alcuni spazi dall’oggi al domani per poter accogliere i banchi nelle nuove postazioni.” “E’ l’ennesima decisione della Raggi presa senza considerare i desideri e le necessita’ dei cittadini coinvolti, siano essi commercianti o fruitori di un servizio. ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – “C’e’ poco da festeggiare per lo spostamento dei 42 commercianti su area pubblica che sostavano su. La delocalizzazione, non programmata preventivamente con i commercianti, li ha visti sparpagliare per vari quartieri, Torrino, Eur, Decima e Fonte Meravigliosa, scontentando non solo i banchisti, ma anche la clientela affezionata che li considerava parte del commercio di quartiere.” “Non solo, la delocalizzazione frettolosa voluta dal Sindaco, non ha tenuto conto neanche delle opinioni dei comitati di quartiere e dei Municipi destinatari della localizzazione, che hanno visto stravolgere alcuni spazi dall’oggi al domani per poter accogliere i banchi nelle nuove postazioni.” “E’ l’ennesima decisione della Raggi presa senza considerare i desideri e le necessita’ dei cittadini coinvolti, siano essi commercianti o fruitori di un servizio. ...

Matteo Renzi è pronto a provocare la crisi di Governo. Secondo Giorgetti, tuttavia, il centrodestra non è ancora pronto a Governare ...

La Lega per mano dell’onorevole Massimiliano Capitanio ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno con lo scopo di verificare il corretto rispetto delle misure anti-Covid all’interno del ...

