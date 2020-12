Le voci delle soldatesse al panel sui 20 anni della legge 380

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – Hanno portato la loro testimonianza concreta le donne soldato delle Forze Armate, intervenute questa mattina al Panel dedicato ai 20 anni della legge che ha consentito l’arruolamento femminile. Il Maggiore Silvia Greco, Ufficiale di Fanteria, ha ricordato con emozione la sua esperienza di Comandante di Compagnia nel 2012 in Afghanistan. “Non dovremmo guardare solo ai numeri e alle statistiche- ha detto il Maggiore-. A differenza, ad esempio, dell’Esercito americano le nostre donne hanno avuto subito accesso a tutto, anche alle Forze Speciali. Nel 2012 si dava allora la possibilità alla donne in Usa di essere Ufficiale di cavalleria o fanteria”. Il Capitano di Corvetta, Sara Vinci, una scelta nata per caso e diventata poi di vita, ha sottolineato il tema della “conciliazione” e quella difficoltà di “allontanarsi dai propri figli”, ma anche quanto sia d’aiuto ricordarsi “il valore per cui lo si fa, il servizio alla collettività”. Il Tenente Colonnello, Paola Verde, medico sperimentatore di volo dell’Aeronautica Militare e specializzata in medicina spaziale ha ricordato che “l’Aeronautica ha sempre fatto lavori scientifici su riviste indicizzate sulle diverse performance uomini e donne e le osservazioni effettuate sui piloti militari confermano che le performance sono assolutamente identiche”, contro tutti gli stereotipi e pregiudizi che spesso faticano a morire. “Mi sono interrogata spesso sulle motivazioni che mi hanno portato a scegliere di essere militare e di carabiniere. Nel 1999 facevo pugilato in Svizzera, in Italia era vietato. Scelsi di combattere per qualcun altro e non per una medaglia. A quanti scelgono la divisa per voglia di prevaricare, dico di andare altrove. Come comandanti il nostro dovere è anche quello di tutelare i soldati, uomini e donne, in quella zona d’ombra che c’è tra disciplina e dovere, come anche nella tutela dagli stereotipi” ha sottolineato il Tenente Colonello Orivella Micelotta dell’Arma dei Carabinieri, che ha spiegato in conclusione con queste parole cos’è il ‘fardello del comando’. LO SPECIALE ‘DONNE IN ARMI’ DELLA DIRE DIVENTA UN LIBRO