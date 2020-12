Le regole dell’influencer marketing nell’emergenza Covid-19

Leggi su wired

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) di Francesca Gaudino, partner e responsabile della Practice Information technology & Data protection di Baker McKenzie Italia e Laura Gusmeroli, Client Director, Show Reel Agency L’emergenza sanitaria ha modificato radicalmente le modalità di interazione delle aziende con il mercato di riferimento e, in particolare, con i propri clienti e potenziali tali. Il distanziamento sociale ha limitato fortemente e, in alcuni casi, ha semplicemente eliminato la possibilità di contatto fisico. In questa nuova dimensione, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale in quanto offre strumenti di comunicazione che, per certi aspetti, possono sostituire la presenza fisica. Il contenuto del messaggio e il mezzo di comunicazione sono le scelte fondamentali che un’azienda deve fare, per raggiungere lo scopo di trasferire i valori aziendali, mantenendo però l’elemento di intrattenimento. Si tratta di ...