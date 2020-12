Le famiglie dei desaparecidos al lavoro per processare Malatto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – Dopo oltre 40 anni, i famigliari delle vittime e dei desaparecidos della dittatura argentina cercano di mettere alla sbarra il tenente colonnello Carlos Luis Malatto, ritenuto il mandante di torture, rapimenti e uccisioni a danno di almeno otto persone, avvenute nel carcere di Chimbas, a San Juan, di cui era responsabile tra il 1976 e il 1977. Dal 2010 l’ex militare vive da cittadino libero in Italia, dove si è rifugiato subito dopo l’apertura delle indagini a suo carico da parte della magistratura argentina. Godendo della doppia cittadinanza ha potuto trasferirsi a Messina, in Sicilia. Nel suo Paese i giudici lo hanno accusato di omicidio plurimo, associazione a delinquere, lesioni aggravate, violazione di domicilio e sequestro. A nulla sono servite le due richieste di estradizione, puntualmente respinte dai giudici italiani. Ora, i legali delle vittime e le associazioni dei familiari – tra cui le Madri e le Nonne di Plaza de Mayo – stanno provando, col sostegno di una serie di ong italiane di cui la Onlus 24 Marzo è capofila, a far aprire un procedimento giudiziario direttamente in Italia. Ieri, nel corso di una conferenza stampa a San Juan, è stato annunciato che nei prossimi 90 giorni “diverse persone informate dei fatti rilasceranno dichiarazioni notarili a San Juan, Mendoza e Buenos Aires”. Testimonianze e resoconti che saranno poi consegnati al pubblici ministeri incaricati del fascicolo, Francesco Dall’Olio e Laura Condemi, a cui si e’ aggiunto recentemente anche il dottor Francesco Caporale, gia’ pubblico ministero in diversi processi sui desaparecidos. Leggi su dire (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – Dopo oltre 40 anni, i famigliari delle vittime e dei desaparecidos della dittatura argentina cercano di mettere alla sbarra il tenente colonnello Carlos Luis Malatto, ritenuto il mandante di torture, rapimenti e uccisioni a danno di almeno otto persone, avvenute nel carcere di Chimbas, a San Juan, di cui era responsabile tra il 1976 e il 1977. Dal 2010 l’ex militare vive da cittadino libero in Italia, dove si è rifugiato subito dopo l’apertura delle indagini a suo carico da parte della magistratura argentina. Godendo della doppia cittadinanza ha potuto trasferirsi a Messina, in Sicilia. Nel suo Paese i giudici lo hanno accusato di omicidio plurimo, associazione a delinquere, lesioni aggravate, violazione di domicilio e sequestro. A nulla sono servite le due richieste di estradizione, puntualmente respinte dai giudici italiani. Ora, i legali delle vittime e le associazioni dei familiari – tra cui le Madri e le Nonne di Plaza de Mayo – stanno provando, col sostegno di una serie di ong italiane di cui la Onlus 24 Marzo è capofila, a far aprire un procedimento giudiziario direttamente in Italia. Ieri, nel corso di una conferenza stampa a San Juan, è stato annunciato che nei prossimi 90 giorni “diverse persone informate dei fatti rilasceranno dichiarazioni notarili a San Juan, Mendoza e Buenos Aires”. Testimonianze e resoconti che saranno poi consegnati al pubblici ministeri incaricati del fascicolo, Francesco Dall’Olio e Laura Condemi, a cui si e’ aggiunto recentemente anche il dottor Francesco Caporale, gia’ pubblico ministero in diversi processi sui desaparecidos.

