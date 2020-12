Le condanne per i militanti di Forza Nuova che inscenarono un funerale durante un'unione civile (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il caso a Cesena nel 2017. Per il tribunale diffamarono sia la coppia presa di mira sia la comunità lgbt. Esclusa l'imputazione per istigazione e propaganda all'odio Leggi su today (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il caso a Cesena nel 2017. Per il tribunale diffamarono sia la coppia presa di mira sia la comunità lgbt. Esclusa l'imputazione per istigazione e propaganda all'odio

carlaruocco1 : Il crac della Popolare Vicenza: il pm ha chiesto una condanna a 10 anni per l'ex presidente Gianni Zonin. Chieste c… - vaticannews_it : #16dicembre Negli #USA confermate tutte le condanne a morte previste entro la fine del mandato dell'amministrazione… - FedericoMorchi1 : @_xenio_ @bonnie379 E' certamente un modo per proseguire e alzare l'asticella sulle richieste ai social media, in c… - romatoday : Le condanne per i militanti di Forza Nuova che inscenarono un funerale durante un’unione civile… - Today_it : Le condanne per i militanti di Forza Nuova che inscenarono un funerale durante un’unione civile -

Ultime Notizie dalla rete : condanne per Processo Astice-Petrus, 25 condanne per la droga nel carcere di Latina Il Messaggero Processo Charlie Hebdo, 30 anni di carcere al complice dei killer

Stessa pena per la compagna dell'assassino del Hyper Chacher, che è latitante. Per sei degli 11 imputati è stata esclusa la qualifica di ...

L’ex assessora Ylenia Zambito assolta dall’accusa di danno erariale

Per la vicenda di Villa Madrè, presa in affitto dal Comune per l’emergenza abitativa, stessa sentenza per Federici (Apes) ...

Stessa pena per la compagna dell'assassino del Hyper Chacher, che è latitante. Per sei degli 11 imputati è stata esclusa la qualifica di ...Per la vicenda di Villa Madrè, presa in affitto dal Comune per l’emergenza abitativa, stessa sentenza per Federici (Apes) ...