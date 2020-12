Le buone notizie al tempo del Covid | 15 nuovi comunicatori a San Martino Sannita FOTO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)di lettura: 2 minutiBenevento – Ogni tanto, in un’annata non felice, leriescono a farsi strada. E’ questo il caso del “primo corso di comunicazione e marketing territoriale” organizzato dal Comune di Sanin collaborazione con il Forum Giovani e il Circolo Legambiente Medio Calore, che si è concluso ufficialmente nella giornata di domenica. Quindiciin erba, al termine di numerose lezioni settimanali e progetti formativi, hanno ricevuto diplomi (11) e attestati di partecipazione (4) suggellando un’esperienza resa indimenticabile da diversi fattori. Quando il corso ha avuto inizio, infatti, il programma era stato concepito affinché le lezioni si svolgessero in presenza, ma l’avvento del lockdown ha costretto sia ...