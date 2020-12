Laura Torrisi leonessa ribelle | Il cambio capelli fa impazzire i fan

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una delle più belle e brave attrici del panorama italiano ma sui social si presenta con una novità per i suoi followers:cambia look e sceglie una capigliatura più selvaggia.cambia look: addio alla piega nera e composta, con un liscio perfetto. Sceglie uno stile da, molto sbarazzino e selvaggio: L'articoloIlfai fan proviene da www.meteoweek.com.

GossipItalia3 : Laura Torrisi oggi: l’attrice è sempre più bella su Instagram #gossipitalianews - zazoomblog : Pieraccioni e Laura Torrisi di nuovo insieme sul set: ritorno di fiamma? - #Pieraccioni #Laura #Torrisi #nuovo - Tamara_Lenis : @SCRIGNOMAGICO C'era una volta il GF... quello di Luca Argentero, Eleonora Daniele, Pietro Taricone ????, Laura Torri… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

TGCOM

La bellissima attrice Laura Torrisi si mostra su Instagram in modo nuovo: cambia look e diventa più affascinante e selvaggia.Nel film ha esordito come attrice la piccola Martina, la figlia di Pieraccioni e di Laura Torrisi, che all'età di soli 5 anni si mostra in una scena intenta a fare un balletto con un cappellino ...