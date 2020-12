Latina | terrore nel parcheggio del McDonalds | estrae una pistola e minaccia una persona | «Se non paghi ti sparo alle gambe»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi, 16 dicembre, La Squadra Volante della Questura diha tratto in arresto, per i reati di “e resistenza aggravate a P.U. e tentata estorsione aggravata”, un cittadino tunisino di anni 33, pluripregiudicato e tossicodipendente. Verso le ore 12.15, a seguito di segnalazione al 113,le dipendente in servizio di Volante, si recava in Via Romagnoli, nei pressi delprospiciente il McDonald’s, ove era stata segnalata la presenza di un uomo, di carnagione scura, alto e con vari tatuaggi, il quale, con in mano una, stava palesementendo una. Nel sopraggiungere immediatamente sul posto i poliziotti operanti venivano avvicinati da un uomo il quale riferiva loro di essere la vittima delle gravi minacce e che l’autore, ...