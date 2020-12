Lana del Rey si è fidanzata. Il futuro marito è Clayton Johnson (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 2020 non è stato l’anno ideale per dirsi il fatidico «sì», ma il 2021 si preannuncia pieno di fiori d’arancio, almeno a giudicare dalle premesse. L’ultima star a prepararsi alle nozze è la cantante Lana Del Rey, che si è appena fidanzata ufficialmente con Clayton Johnson, anche lui musicista. L’indiscrezione si è diffusa dopo l’ultima puntata del The Tonight Show: ospite di Jimmy Fallon, Lana ha sfoggiato un anello che lasciava pochi dubbi sul suo status di fidanzata, gossip poi fattosi notizia grazie alla conferma al magazine People da parte di una fonte vicina alla coppia. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 2020 non è stato l’anno ideale per dirsi il fatidico «sì», ma il 2021 si preannuncia pieno di fiori d’arancio, almeno a giudicare dalle premesse. L’ultima star a prepararsi alle nozze è la cantante Lana Del Rey, che si è appena fidanzata ufficialmente con Clayton Johnson, anche lui musicista. L’indiscrezione si è diffusa dopo l’ultima puntata del The Tonight Show: ospite di Jimmy Fallon, Lana ha sfoggiato un anello che lasciava pochi dubbi sul suo status di fidanzata, gossip poi fattosi notizia grazie alla conferma al magazine People da parte di una fonte vicina alla coppia.

