L’ammissione di De Roon | “Meritavo l’espulsione | chiedo scusa a Cuadrado”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Marten De, centrocampista dell’Atalanta ha ammesso su Twitter che, in occasione del fallo commesso ai danni di, meritava. L’olandese, al settimo minuto della ripresa di Juve-Atalanta, è stato solo ammonito dall’arbitro Doveri. Questo il tweet di De, in risposta a un utente che gli ha fatto notare la gravità del fallo: “Sono d’accordo. Ero in ritardo ed è stato un intervento troppo duro. Ma spero sia chiaro che non era mia intenzione.”. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.