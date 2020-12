L’Alligatore, seconda stagione si farà? Anticipazioni sulla serie tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ultimi due episodi in onda stasera per L’Alligatore, i fan si chiedono se la seconda stagione si farà: Anticipazioni sulla serie tv. (screenshot video)Poco più di 1 milione di spettatori e 4,40%: lo share dell’esordio televisivo della serie televisiva L’Alligatore, diretta da Emanuele Scaringi e Daniele Vicari e prodotta da Rai Cinema e Fandango, non è stato sicuramente incoraggiante. I dati sono rimasti poi quelli e stasera vanno in onda la settima e l’ottava e ultima puntata della prima stagione. Difficile immaginare che tra campionato e concorrenza interna spiegata – schiacciata tra Alberto Angela e Chi l’ha visto? – la serie tv ispirata ai romanzi di Massimo Carlotto possa aspirare a qualcosa di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ultimi due episodi in onda stasera per, i fan si chiedono se lasitv. (screenshot video)Poco più di 1 milione di spettatori e 4,40%: lo share dell’esordio televisivo dellatelevisiva, diretta da Emanuele Scaringi e Daniele Vicari e prodotta da Rai Cinema e Fandango, non è stato sicuramente incoraggiante. I dati sono rimasti poi quelli e stasera vanno in onda la settima e l’ottava e ultima puntata della prima. Difficile immaginare che tra campionato e concorrenza interna spiegata – schiacciata tra Alberto Angela e Chi l’ha visto? – latv ispirata ai romanzi di Massimo Carlotto possa aspirare a qualcosa di ...

