L’Alligatore: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata, 16 dicembre. Finale di stagione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Alligatore: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata, 16 dicembre Questa sera, mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta e ultima puntata de L’Alligatore, la serie tv diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, tratta dalla serie di romanzi best seller di Massimo Carlotto. In tutto 4 puntate (da due episodi ciascuna) che terranno il pubblico incollato davanti alla tv. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata de L’Alligatore? Di seguito tutte le informazioni. anticipazioni: la trama della quarta ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020): le, 16Questa sera, mercoledì 162020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quarta e ultimade, la serie tv diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, tratta dalla serie di romanzi best seller di Massimo Carlotto. In tutto 4 puntate (da due episodi ciascuna) che terranno il pubblico incollato davanti alla tv. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le) della quarta e ultimade? Di seguito tutte le informazioni.: ladella quarta ...

MassimoCarlotto : RT @SoloLibri: L'alligatore: stasera in tv la quarta puntata. Trama e anticipazioni di Fine dei giochi: @massimocarlotto @eleonoramdaniel ?… - BookshireLibri : L'alligatore: stasera in tv la quarta puntata. Trama e anticipazioni di Fine dei giochi - SoloLibri : L'alligatore: stasera in tv la quarta puntata. Trama e anticipazioni di Fine dei giochi: @massimocarlotto… - SerieTvserie : L’Alligatore, le anticipazioni dell’ultima puntata, “Fine dei giochi” - tvblogit : L’Alligatore, le anticipazioni dell’ultima puntata, “Fine dei giochi” -

Ultime Notizie dalla rete : L’Alligatore anticipazioni Vaticano, arrestata Cecilia Marogna la 'dama' di Becciu Affaritaliani.it