L’Alligatore: cosa è successo nella terza puntata (Di mercoledì 16 dicembre 2020) , riassunto cosa è successo nella terza puntata de L’Alligatore, la serie tv di Rai 2 andata in onda la scorsa settimana (mercoledì 9 dicembre)? Si tratta della popolare serie diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, tratta dai romanzi best seller di Massimo Carlotto. Di seguito tutte le informazioni. nella terza puntata, L’Alligatore è impegnato ad indagare sul mondo del sadomaso, un ambiente che non ha mai frequentato prima e che quindi non comprende. Mariano Giraldi gli si rivolge dopo la scomparsa della moglie e gli chiede di scoprire dov’è finita, per questo L’Alligatore dovrà conoscere meglio quel mondo finora a lui estraneo. Giraldi vuole evitare il coinvolgimento della polizia per far sì ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) , riassuntode, la serie tv di Rai 2 andata in onda la scorsa settimana (mercoledì 9 dicembre)? Si tratta della popolare serie diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, tratta dai romanzi best seller di Massimo Carlotto. Di seguito tutte le informazioni.è impegnato ad indagare sul mondo del sadomaso, un ambiente che non ha mai frequentato prima e che quindi non comprende. Mariano Giraldi gli si rivolge dopo la scomparsa della moglie e gli chiede di scoprire dov’è finita, per questodovrà conoscere meglio quel mondo finora a lui estraneo. Giraldi vuole evitare il coinvolgimento della polizia per far sì ...

CantonettiMarco : @ReteArancione @battaglia_persa Nella serie Rai 'L'alligatore', ambientata in Veneto, fanno una capatina a Roma e,… - MassimoCarlotto : RT @jonny_logan: Io l'ho visto e.... Leggete, e per quel che conta, saprete cosa ne penso - jonny_logan : Io l'ho visto e.... Leggete, e per quel che conta, saprete cosa ne penso - ancheicialtroni : @Lionmars @givagivaz ma quando si torna ad 'oggi', lui mi piace tantissimo anche se per me non è l'Alligatore dei l… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Alligatore cosa I sindacati a Azzolina: "Inconcludente, ci usa per coprire i suoi limiti" AGI - Agenzia Italia