La transizione energetica: il progetto JUST di Eni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La transizione energetica è ormai una necessità imminente. Eni ha dato vita ad un’iniziativa che permettere lo sviluppo di un futuro sostenibile. Il progetto si chiama JUST. Cos’è la transizione energetica? Con l’Accordo di Parigi del 2015, 197 Paesi hanno confermato la loro volontà di intraprendere azioni rapide ed efficaci finalizzate a rallentare i cambiamenti climatici. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Laè ormai una necessità imminente. Eni ha dato vita ad un’iniziativa che permettere lo sviluppo di un futuro sostenibile. Ilsi chiama. Cos’è la? Con l’Accordo di Parigi del 2015, 197 Paesi hanno confermato la loro volontà di intraprendere azioni rapide ed efficaci finalizzate a rallentare i cambiamenti climatici.

StefaniaNonno : RT @FranFerrante: La #Sardegna può essere la prima regione d'Italia a uscire dal carbone. L’alleanza di @WWFitalia @Legambiente @Greenpeace… - Hydronews2 : RT @NextChem_MT: Il 16 dicembre il nostro Giacomo Rispoli, AD MyRechemical, parteciperà al 5th AIEE Energy Symposium on Energy Security org… - Enricopalacino : RT @E_Futura: #Economiacircolare fa girare decarbonizzazione e economia. Vero! Da #circolarità materiali verrà 45% riduzione #CO2 che serve… - novambiente : RT @techeconomy2030: #Eni promuove Just, un programma di crescita e sviluppo per i fornitori di oggi e di domani per essere protagonisti in… - Cru_Rz : RT @Cru_Rz: #RifiutiZeroUmbria La transizione energetica, tra crescita delle rinnovabili e dipendenza dalle materie prime -

Ultime Notizie dalla rete : transizione energetica Certificati Bianchi: gli abilitatori della transizione energetica Lumi4Innovation Italia e piano idrogeno: bisogna essere selettivi

* Tortuga è un think-tank di studenti, ricercatori e professionisti del mondo dell’economia e delle scienze sociali, nato nel 2015 (www.tortugaecon.eu). Attualmente conta 51 membri, sparsi tra Europa ... La Pubblica amministrazione non è pronta per la ripresa post-Covid: 4 punti per riformarla

Mentre in Italia, come nel resto d’Europa, cerchiamo di rispondere alla seconda ondata della pandemia e allo stesso tempo siamo impegnati a definire le ... * Tortuga è un think-tank di studenti, ricercatori e professionisti del mondo dell’economia e delle scienze sociali, nato nel 2015 (www.tortugaecon.eu). Attualmente conta 51 membri, sparsi tra Europa ...Mentre in Italia, come nel resto d’Europa, cerchiamo di rispondere alla seconda ondata della pandemia e allo stesso tempo siamo impegnati a definire le ...