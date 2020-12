La tragica storia di Omar, morto di Covid a soli 50 anni: “Non stava mai male” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Comunità in lutto a Orsago (TV) per la scomparsa del 50enne Omar Pagotto. La famiglia incredula: «Speravamo in un miracolo, ma il virus non fa sconti». Il ricordo dei colleghi della Doria Omar Pagotto aveva solo 50 anni e nessun problema di salute particolare. Lavorava come manutentore alla Doria e la sua vita ruotava attorno L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Comunità in lutto a Orsago (TV) per la scomparsa del 50ennePagotto. La famiglia incredula: «Speravamo in un miracolo, ma il virus non fa sconti». Il ricordo dei colleghi della DoriaPagotto aveva solo 50e nessun problema di salute particolare. Lavorava come manutentore alla Doria e la sua vita ruotava attorno L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Comunità in lutto a Orsago (TV) per la scomparsa del 50enne Omar Pagotto. La famiglia incredula: «Speravamo in un miracolo, ma il virus non fa sconti». Il ricordo dei colleghi della Doria Omar Pagotto ...

