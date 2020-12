La svolta del Recovery Fund passa attraverso una governance efficace. La scheda video di Rosario Cerra (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In Francia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da presentare alla Commissione europea nell’ambito del #NextGenerationEU, è stato varato lo scorso settembre a seguito di un ampio processo di consultazione. L’Italia è in ritardo, e nella stesura del piano e del modello di governance non si è ancora raggiunta l’efficacia necessaria alle organizzazioni complesse, coinvolgendo in modo adeguato i corpi intermedi, Comuni, Regioni e terzo settore. Leggi su formiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In Francia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da presentare alla Commissione europea nell’ambito del #NextGenerationEU, è stato varato lo scorso settembre a seguito di un ampio processo di consultazione. L’Italia è in ritardo, e nella stesura del piano e del modello dinon si è ancora raggiunta l’efficacia necessaria alle organizzazioni complesse, coinvolgendo in modo adeguato i corpi intermedi, Comuni, Regioni e terzo settore.

nzingaretti : Da 20 anni Corviale aspettava questa svolta. Oggi consegniamo altri 8 appartamenti al IV Piano, saranno 50 entro ap… - Dixy62553861 : RT @CJB_CnrsEfr: #ArpiProject ?? tecniche di imaging multispettrale ?? #Passionrecherche ?? ?? L'ultima missione dell'anno per il CJB si è app… - SalvaCostanzo : #Zaia gioca al cerino anche in una situazione del genere. Svolta Zaia,a chiacchiere.Cazzi che fa ordinanze,anche se… - Piergiulio58 : Firenze, il giallo delle valigie verso la svolta. La coppia scomparsa sconvolta dai guai del figlio in carcere. - FabienBP : RT @CJB_CnrsEfr: #ArpiProject ?? tecniche di imaging multispettrale ?? #Passionrecherche ?? ?? L'ultima missione dell'anno per il CJB si è app… -

Ultime Notizie dalla rete : svolta del Svolta digitale: la nuova Italia in 10 pagelle Il Sole 24 ORE Rinnovabili, nasce l'alleanza per il fotovoltaico in Italia

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Dalla volontà di alcuni dei principali operatori energetici impegnati nello sviluppo di impianti per la generazione di ...

Pil, Visco: non si recupereranno livelli pre Covid prima della metà del 2023

Lectio magistralis del governatore della Banca d’Italia all'inaugurazione dell'anno accademico del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila: «con Recovery colmare ritardi in ricerca e digitale» ...

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Dalla volontà di alcuni dei principali operatori energetici impegnati nello sviluppo di impianti per la generazione di ...Lectio magistralis del governatore della Banca d’Italia all'inaugurazione dell'anno accademico del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila: «con Recovery colmare ritardi in ricerca e digitale» ...