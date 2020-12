La strategia social di Virginia Raggi: rendere straordinario anche l’ordinario (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutto fa brodo, tutto fa propaganda. anche quando si deve raccontare una manutenzione ordinaria della città che si governa. La comunicazione social di Virginia Raggi è sempre più esasperata e oggi, con la corsa al Campidoglio che si è accesa in attesa delle elezioni della prossima Primavera, la situazione è sull’orlo di una crisi di narcisismo. L’ultimo caso riguarda i nuovi cestini rifiuti Roma, decantati come un vanto per la città, frutto di uno studio approfondito. LEGGI anche > Salvini non si preoccupa dei microfoni e dice che la Raggi «è scema proprio» Ed ecco che l’ordinario viene spacciato per straordinario. Perché Virginia Raggi ha ragione quando sottolinea come questi nuovi cestini rifiuti Roma siano ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutto fa brodo, tutto fa propaganda.quando si deve raccontare una manutenzione ordinaria della città che si governa. La comunicazionediè sempre più esasperata e oggi, con la corsa al Campidoglio che si è accesa in attesa delle elezioni della prossima Primavera, la situazione è sull’orlo di una crisi di narcisismo. L’ultimo caso riguarda i nuovi cestini rifiuti Roma, decantati come un vanto per la città, frutto di uno studio approfondito. LEGGI> Salvini non si preoccupa dei microfoni e dice che la«è scema proprio» Ed ecco cheviene spacciato per. Perchéha ragione quando sottolinea come questi nuovi cestini rifiuti Roma siano ...

