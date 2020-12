La Storia la fanno gli idioti, a volte anche le oche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel 390 a.C. a Roma non se la passavano bene. Le guerre erano una costante fastidiosa tra Galli ed Etruschi, che facevano incursioni quasi fin sotto alle mura. Erano giornate difficili in cui oggi c’era la distruzione del villaggio, il giorno dopo l’incendio dei campi e quello dopo si scopriva che i granai erano vuoti. Ma i romani erano tipi di carattere, e seppur mal equipaggiati facevano il possibile per difendersi. Elessero il centurione Cedicio come leader, e lui nottetempo li guidò nel campo avversario. Sorpresero gli etruschi nel sonno, li sterminarono tenendo un pugno di loro come prigionieri. Presero armi e viveri, poi si fecero condurre dove si trovava un altro campo. Carichi di roba tornarono a Roma – nello specifico a Vejo. Segui Termometro Politico su Google News A pancia piena si torna ottimisti. Gli abitanti di Vejo sapevano di avere amici e fratelli ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel 390 a.C. a Roma non se la passavano bene. Le guerre erano una costante fastidiosa tra Galli ed Etruschi, che facevano incursioni quasi fin sotto alle mura. Erano giornate difficili in cui oggi c’era la distruzione del villaggio, il giorno dopo l’incendio dei campi e quello dopo si scopriva che i granai erano vuoti. Ma i romani erano tipi di carattere, e seppur mal equipaggiati facevano il possibile per difendersi. Elessero il centurione Cedicio come leader, e lui nottetempo li guidò nel campo avversario. Sorpresero gli etruschi nel sonno, li sterminarono tenendo un pugno di loro come prigionieri. Presero armi e viveri, poi si fecero condurre dove si trovava un altro campo. Carichi di roba tornarono a Roma – nello specifico a Vejo. Segui Termometro Politico su Google News A pancia piena si torna ottimisti. Gli abitanti di Vejo sapevano di avere amici e fratelli ...

kem2O2O : @GameOve08056443 @GioChirilly @Taxistalobbyst Ma in realtà non servirebbero nemmeno se porti 1mil di persone in str… - _TaintedHeart_ : RT @SnobDi: ??Una foto che passerà alla storia : Italiani stremati dalla crisi e dal covid che fanno la fila per il pane. (Milano dic. 2020)… - Niebbo : Girare per Roma e scoprire storie straordinarie. - Macimac53939445 : @Ferrara95981769 @alfosignorini Non avevo letto della storia lesbo,ma solo di tenerle d'occhio perché avrebbero cre… - caterino_teresa : RT @SnobDi: ??Una foto che passerà alla storia : Italiani stremati dalla crisi e dal covid che fanno la fila per il pane. (Milano dic. 2020)… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia fanno Kenny Omega, il campione globale che vuole scrivere la storia Sky Sport Medal of Honor: Above and Beyond - recensione

La celebre saga di Electronic Arts torna in primo piano con il nuovo capitolo Medal of Honor: Above and Beyond, un gioco esclusivo per la realtà virtuale.

100% Tenerife: dal trekking ai borghi coloniali, dalle spiagge ai locali gay dove fare serata

Dai meravigliosi percorsi di trekking alle scogliere a picco sul mare, dall’ottimo cibo canario ai locali gay friendly dove trascorrere la serata a conoscere nuovi amici, Tenerife è la destinazione id ...

La celebre saga di Electronic Arts torna in primo piano con il nuovo capitolo Medal of Honor: Above and Beyond, un gioco esclusivo per la realtà virtuale.Dai meravigliosi percorsi di trekking alle scogliere a picco sul mare, dall’ottimo cibo canario ai locali gay friendly dove trascorrere la serata a conoscere nuovi amici, Tenerife è la destinazione id ...