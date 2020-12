La sfida vinta di digitalizzare gli spazi fisici

Leggi su panorama

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Applicare l'intelligenza digitale a mansioni tradizionali. Usare la tecnologia per uno scopo logico: supportare il lavoro umano, facilitarlo senza sostituirlo. Da queste premesse nasce l'accordo tra Nicolis Project, eccellenza italiana specializzata nelle soluzioni avanzate per la grande distribuzione, e il Gruppo Würth, leader mondiale nei prodotti e nei sistemi per il montaggio e il fissaggio. L'esigenza di Würth, che vanta una rete vendita di oltre 2.500 tecnici, era comunicare meglio con loro. Smistare con efficacia la corrispondenza e i materiali loro destinati all'interno di un centro logistico. Un compito che veniva svolto alla vecchia maniera, con un importante investimento di tempo, da operatori che dovevano capire a chi fosse indirizzato il singolo plico, comporlo con i materiali giusti e inserirlo nella casella corrispondente a ciascun destinatario. L'uovo di Colombo è ...