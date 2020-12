La settimana che cambiò (per sempre?) PornHub. Milioni di video cancellati ma il revenge porn resta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono passati oltre quattro anni dal suicidio di Tiziana Cantone. Quattro anni da quel 13 settembre 2016 dove il suo corpo è stato trovato in uno scantinato di Mugnano, un comune da 35mila abitanti ai confini di Napoli. Quel «Stai facendo un video? Bravo» che Tiziana aveva detto mentre la stavano riprendendo con lo smartphone durante un rapporto sessuale era diventanto un meme. Prima sulle piattaforme pornografiche, poi su tutte le altre. Un meme che l’aveva resa riconoscibile ovunque, tanto che Tiziana non aveva più trovato nessun posto in cui nascondersi. Se non quello scantinato di Mugnano. Fra le piattaforme su cui è stato caricato quel video c’era anche pornHub. Caricato e ricaricato, regolarmente. Nonostante le ordinanze dei tribunali e le segnalazioni degli utenti. Esattamente come i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono passati oltre quattro anni dal suicidio di Tiziana Cantone. Quattro anni da quel 13 settembre 2016 dove il suo corpo è stato trovato in uno scantinato di Mugnano, un comune da 35mila abitanti ai confini di Napoli. Quel «Stai facendo un? Bravo» che Tiziana aveva detto mentre la stavano riprendendo con lo smartphone durante un rapporto sessuale era diventanto un meme. Prima sulle piattaformeografiche, poi su tutte le altre. Un meme che l’aveva resa riconoscibile ovunque, tanto che Tiziana non aveva più trovato nessun posto in cui nascondersi. Se non quello scantinato di Mugnano. Fra le piattaforme su cui è stato caricato quelc’era anche. Caricato e ricaricato, regolarmente. Nonostante le ordinanze dei tribunali e le segnalazioni degli utenti. Esattamente come i ...

