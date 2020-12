La scaletta di Sanremo 2021 serata per serata e il regolamento del Festival senza eliminazioni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Rai comunica la scaletta di Sanremo 2021 serata per serata e il regolamento definitivo del Festival che dal 2 al 6 marzo 2021 sarà in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay con la conduzione del direttore artistico, Amadeus. 26 i Campioni in gara al Festival di Sanremo 2021, 8 le Nuove Proposte. Il cast verrà annunciato giovedì 17 dicembre in diretta su Rai1 durante la finalissima di Sanremo Giovani. La serata del giovedì, quest’anno sarà dedicata alla Canzone d’autore; grande protagonista sarà il pubblico con il ritorno del Televoto nelle prime 2 serate. Non ci saranno eliminazioni tra i ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Rai comunica ladipere ildefinitivo delche dal 2 al 6 marzosarà in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay con la conduzione del direttore artistico, Amadeus. 26 i Campioni in gara aldi, 8 le Nuove Proposte. Il cast verrà annunciato giovedì 17 dicembre in diretta su Rai1 durante la finalissima diGiovani. Ladel giovedì, quest’anno sarà dedicata alla Canzone d’autore; grande protagonista sarà il pubblico con il ritorno del Televoto nelle prime 2 serate. Non ci sarannotra i ...

Ultime Notizie dalla rete : scaletta Sanremo La scaletta di Sanremo 2021 e il regolamento del Festival OptiMagazine Perché Sanremo 2021 ha 26 Big?

Sanremo 2021, il regolamento

