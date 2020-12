La Regina Elisabetta: discorso di Natale a rischio? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “L’allarme” è stato lanciato dal “Sun”. Il tradizionale discorso di Natale della Regina Elisabetta II, contrariamente agli anni passati, non è ancora stato registrato. Il ritardo sarebbe dovuto all’attesa per gli esiti commerciali della Brexit. A causa della pandemia salteranno altri riti, ma questo non dovrebbe essere messo in discussione. Secondo il “Sun“, la sovrana avrebbe già scritto un «lungo messaggio emotivo» da leggere ai sudditi, ma starebbe Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “L’allarme” è stato lanciato dal “Sun”. Il tradizionaledidellaII, contrariamente agli anni passati, non è ancora stato registrato. Il ritardo sarebbe dovuto all’attesa per gli esiti commerciali della Brexit. A causa della pandemia salteranno altri riti, ma questo non dovrebbe essere messo in discussione. Secondo il “Sun“, la sovrana avrebbe già scritto un «lungo messaggio emotivo» da leggere ai sudditi, ma starebbe Articolo completo: dal blog SoloDonna

