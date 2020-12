La ragazza in questa foto non è Madre Teresa di Calcutta da giovane (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 14 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto in bianco e nero che mostra il volto di una ragazza. L’immagine è accompagnata da questo testo: «Madre Teresa all’età di 18 anni». Il riferimento è a Madre Teresa di Calcutta, religiosa e missionaria morta nel 1997 e proclamata santa da Papa Francesco nel 2016. Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto è reale ma non mostra Madre Teresa di Calcutta da giovane. Il volto nell’immagine è di Tran Anh Phuong, una residente americana di origini vietnamite morta nel 2008 in Virginia. Il sito di fact-checking Snopes ha spiegato che la confusione tra l’immagine della ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 14 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata unain bianco e nero che mostra il volto di una. L’immagine è accompagnata da questo testo: «all’età di 18 anni». Il riferimento è adi, religiosa e missionaria morta nel 1997 e proclamata santa da Papa Francesco nel 2016. Il contenuto oggetto della nostra analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Laè reale ma non mostradida. Il volto nell’immagine è di Tran Anh Phuong, una residente americana di origini vietnamite morta nel 2008 in Virginia. Il sito di fact-checking Snopes ha spiegato che la confusione tra l’immagine della ...

