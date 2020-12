La preside della maestra vittima del revenge porn in un audio: «Non si dimette, facciamola sbagliare» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella brutta e triste storia della maestra di asilo vittima del revenge porn e per questo costretta a lasciare la scuola in cui lavorava, spunta un audio Whatsapp che rivela la trappola che le tese, all’epoca, la sua dirigente scolastica. Ne parla La Stampa. Nei messaggi intercettati dalla Procura e ascoltati ieri in Tribunale, a Torino, è molto chiaro quanto accadde. La preside voleva sbarazzarsi della maestra. La considerava una vergogna per la sua scuola. Diceva: «Cercate di indurla a fare qualcosa di sbagliato. Così la mando via. Sarà una guerra molto dura. Con lei ce l’ho a morte, non voglio nemmeno vederla». La dirigente è accusata di violenza privata e diffamazione. Insieme a lei, anche la madre di uno dei bambini dell’asilo, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella brutta e triste storiadi asilodele per questo costretta a lasciare la scuola in cui lavorava, spunta unWhatsapp che rivela la trappola che le tese, all’epoca, la sua dirigente scolastica. Ne parla La Stampa. Nei messaggi intercettati dalla Procura e ascoltati ieri in Tribunale, a Torino, è molto chiaro quanto accadde. Lavoleva sbarazzarsi. La considerava una vergogna per la sua scuola. Diceva: «Cercate di indurla a fare qualcosa di sbagliato. Così la mando via. Sarà una guerra molto dura. Con lei ce l’ho a morte, non voglio nemmeno vederla». La dirigente è accusata di violenza privata e diffamazione. Insieme a lei, anche la madre di uno dei bambini dell’asilo, ...

giornalettismo : Qualche #audio su #WhatsApp della preside alle colleghe: questo è quanto è bastato per distruggere la carriera dell… - napolista : La preside della maestra vittima del revenge porn in un audio: «Non si dimette, facciamola sbagliare» La Stampa rac… - isamiccoli52 : RT @Corriere: Maestra vittima di revenge porn licenziata. L’audio della preside: «Ogni pretesto per m... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Maestra vittima di revenge porn licenziata. L’audio della preside: «Ogni pretesto per m... - Corriere : Maestra vittima di revenge porn licenziata. L’audio della preside: «Ogni pretesto per m... -