La posizione della Lega di fronte alle chiusure di Natale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Riunione tra Matteo Salvini e i governatori della Lega, colLegati in videoconferenza. All'ordine del giorno la situazione economico-sanitaria dopo i dietrofront del governo, le incertezze sulla scuola, le conseguenze negative di scelte incoerenti con il momento come la "lotteria degli scontrini" il cashback o il "buono vacanze", iniziative che spingono le persone a uscire in contraddizione con le raccomandazioni di non fare assembramenti. È emersa grande preoccupazione per la mancanza di certezze, la capacità di programmare da parte dell'esecutivo e la necessità di prevedere rimborsi immediati in caso di nuove serrate, anche in caso di chiusure su porzioni limitate di territorio. La Lega e i suoi governatori confermano l'atteggiamento responsabile e costruttivo, anche perché il prossimo weekend ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Riunione tra Matteo Salvini e i governatori, colti in videoconferenza. All'ordine del giorno la situazione economico-sanitaria dopo i dietrofront del governo, le incertezze sulla scuola, le conseguenze negative di scelte incoerenti con il momento come la "lotteria degli scontrini" il cashback o il "buono vacanze", iniziative che spingono le persone a uscire in contraddizione con le raccomandazioni di non fare assembramenti. È emersa grande preoccupazione per la mancanza di certezze, la capacità di programmare da parte dell'esecutivo e la necessità di prevedere rimborsi immediati in caso di nuove serrate, anche in caso disu porzioni limitate di territorio. Lae i suoi governatori confermano l'atteggiamento responsabile e costruttivo, anche perché il prossimo weekend ...

c_appendino : Qualità della vita: Torino sale di 34 posizioni in 5 anni. Oggi è in posizione 21, nel 2015 era in posizione 55. U… - SerieA : Ecco la classifica aggiornata alla fine dell'11ª giornata di #SerieATIM! La posizione della tua squadra è cambiata… - RobertoBurioni : @makkox @claudiocerasa @CarloCalenda @pbersani @GiovanniToti @GuidoCrosetto @sbonaccini @DarioNardella @M_Fedriga i… - _goodtime__ : @maiconesimo @EmmeEmm_ Alla faccia. Forte in marcatura, forte di testa, piedi più che discreti, ottimo senso della… - IratiPratSC : RT @ricardorubio44: Impressionante come de Ligt ha cambiato da solo la fase difensiva della Juventus. Qualità in fase di impostazione, sens… -