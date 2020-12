La polizia postale ha smantellato una rete internazionale di pedofili online (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Getty Images)Un’operazione della polizia postale contro la pedopornografia online ha portato alla chiusura di 140 gruppi su WhatsApp e Telegram dove si scambiavano immagini e filmati di abusi su minori, all’identificazione di 16 associazioni criminali, per un totale di 432 utenti e a una serie di arresti in flagranza, condotti da 300 agenti, in 53 province e 18 regioni italiane. Questa è la conclusione dell’operazione denominata Luna Park. Per due anni agenti sotto copertura si sono infiltrati in gruppi dove si scambiava materiale pedopornografico, che in taluni casi riguardava persino neonati, per risalire all’identità degli utenti e mettere fine al traffico illecito. https://twitter.com/poliziadistato/status/1339099724297736193?s=21 Le indagini hanno permesso alla polizia postale ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Getty Images)Un’operazione dellacontro la pedopornografiaha portato alla chiusura di 140 gruppi su WhatsApp e Telegram dove si scambiavano immagini e filmati di abusi su minori, all’identificazione di 16 associazioni criminali, per un totale di 432 utenti e a una serie di arresti in flagranza, condotti da 300 agenti, in 53 province e 18 regioni italiane. Questa è la conclusione dell’operazione denominata Luna Park. Per due anni agenti sotto copertura si sono infiltrati in gruppi dove si scambiava materiale pedopornografico, che in taluni casi riguardava persino neonati, per risalire all’identità degli utenti e mettere fine al traffico illecito. https://twitter.com/distato/status/1339099724297736193?s=21 Le indagini hanno permesso alla...

