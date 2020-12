La polizia in Italia e il suo ruolo: ecco cosa non può fare (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La polizia rappresenta quell’autorità che si occupa di garantire la sicurezza pubblica e della vigilanza circa il mantenimento dell’ordine pubblico. Essa ha anche la mansione di prevenire i crimini compiendo una funzione di pattugliamento sulle strade delle varie località Italiane, con anche la possibilità di effettuare controlli sugli automobilisti. Ma non solo: compito della polizia è anche quello di mantenere l’ordine durante lo svolgimento di manifestazioni di vario genere (ad es. musicali, sportive ecc.). Qui di seguito però vogliamo, in particolare, soffermarci su quelle attività che la legge vigente non gli consente di fare, ovvero su quelli che sono i limiti ai poteri delle forze dell’ordine: quali sono? Scopriamolo. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulla ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Larappresenta quell’autorità che si occupa di garantire la sicurezza pubblica e della vigilanza circa il mantenimento dell’ordine pubblico. Essa ha anche la mansione di prevenire i crimini compiendo una funzione di pattugliamento sulle strade delle varie localitàne, con anche la possibilità di effettuare controlli sugli automobilisti. Ma non solo: compito dellaè anche quello di mantenere l’ordine durante lo svolgimento di manifestazioni di vario genere (ad es. musicali, sportive ecc.). Qui di seguito però vogliamo, in particolare, soffermarci su quelle attività che la legge vigente non gli consente di, ovvero su quelli che sono i limiti ai poteri delle forze dell’ordine: quali sono? Scopriamolo. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulla ...

