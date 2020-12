La mossa del vaccino cinese: quali sono i veri piani di Pechino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una campagna globale composta da più step, partita in estate con i primi test clinici e le prime dosi somministrate, e in procinto di entrare nel vivo con la commercializzazione su larga scala dei vaccini anti coronavirus. È questo il piano studiato dalla Cina per offrire ai suoi cittadini, e al mondo intero, gli antidoti InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una campagna globale composta da più step, partita in estate con i primi test clinici e le prime dosi somministrate, e in procinto di entrare nel vivo con la commercializzazione su larga scala dei vaccini anti coronavirus. È questo il piano studiato dalla Cina per offrire ai suoi cittadini, e al mondo intero, gli antidoti InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : mossa del Rete unica, la mossa della Lega per «blindare» i piani di Open Fiber Corriere della Sera Borsa Usa: indici poco mossi in attesa della Fed

La Borsa di New York ha aperto la seduta senza grandi variazioni in attesa delle indicazioni che arriveranno più tardi dalla Fed. Il Dow Jones cede lo 0,2%, l’S&P 500 lo 0,15%. Stabile il Nasdaq dopo ...

GIULIANOVA / IL FORUM "QUALCOSA SI MUOVE, MA COL SINDACO NON C'E' ANCORA DIALOGO"

Il Consiglio comunale dello scorso venerdì 11 dicembre a Giulianova ha fatto registrare delle piccole novità sui rapporti fra Amministrazione comunale e istituti della partecipazione popolare, questio ...

