La McLaren affida Sainz alla Ferrari | ' Abbiatene cura'

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La rivalità traè la storia stessa della F1. Due scuderie agli antipodi, per storia, uomini simbolo e visione: da una parte i pregi e i difetti del made in Italy, dall'altra i '...

_MissM12 : Non mi sono ancora ripresa dal video della McLaren che ci affida come un figlio Carlos -

Ultime Notizie dalla rete : McLaren affida

Autosprint.it

La rivalità tra Ferrari e McLaren è la storia stessa della F1. Due scuderie agli antipodi, per storia, uomini simbolo e visione: da una parte i pregi e i difetti del made in Italy, dall’altra ...La McLaren saluta Carlos Sainz e lo affida ai tifosi della Ferrari e agli uomini della Scuderia di Maranello. In un bel video di 1 minuto e 42 secondi postato sui social, i componenti del team di ...