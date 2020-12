La mamma va a svegliarlo: giovane poliziotto trovato senza vita nel letto di casa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ha sconvolto l’intera questura di Genova la notizia del poliziotto trovato morto nel letto di casa dalla mamma che era andata a svegliarlo: Francesco Magali, trentenne in forze alla squadra Volanti della Questura del capoluogo ligure, se n’è andato all’improvviso lasciando attoniti amici e colleghi. La tragica scoperta lunedì scorso, 14 dicembre 2020, quando la donna – accortasi che il figlio era in forte ritardo e non spegneva la sveglia – era andata a svegliarlo. Leggi anche >> Ex soldato Usa ritrova tre bambini italiani dopo 76 anni: salvò loro la vita poliziotto trovato morto in casa: nessuna patologia particolare, si attende l’autopsia Entrata in camera, però, la mamma di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ha sconvolto l’intera questura di Genova la notizia delmorto neldidallache era andata a: Francesco Magali, trentenne in forze alla squadra Volanti della Questura del capoluogo ligure, se n’è andato all’improvviso lasciando attoniti amici e colleghi. La tragica scoperta lunedì scorso, 14 dicembre 2020, quando la donna – accortasi che il figlio era in forte ritardo e non spegneva la sveglia – era andata a. Leggi anche >> Ex soldato Usa ritrova tre bambini italiani dopo 76 anni: salvò loro lamorto in: nessuna patologia particolare, si attende l’autopsia Entrata in camera, però, ladi ...

