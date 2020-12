La Lorenzini verrà eliminata dalla Casa? La frase imbarazza Nardi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sonia Lorenzini si è lasciata sfuggire una clamorosa gaffe al GF Vip che potrebbe costarle la squalifica dal programma. Gf Vip, Sonia Lorenzini rischia la squalifica? La gaffe in diretta su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Soniasi è lasciata sfuggire una clamorosa gaffe al GF Vip che potrebbe costarle la squalifica dal programma. Gf Vip, Soniarischia la squalifica? La gaffe in diretta su Notizie.it.

ThisIsMe_Ale : La Lorenzini in un giorno ha litigato con Tommaso, raccontato la storia con il suo ex, raccontato tutta la sua vita… - fridayiminI0ve : @indisguise_a Così come aveva ragione Franceska all'epoca sul fatto che veniva isolata e attaccata per delle cagate… - adorevcoffee : RT @ICELASANDY: Chissà cosa penserà Sonia Lorenzini quando verrà a sapere che quel gesto non è solo Tommaso Zorzi a farlo ma molte più per… - ICELASANDY : Chissà cosa penserà Sonia Lorenzini quando verrà a sapere che quel gesto non è solo Tommaso Zorzi a farlo ma molte più persone ???? #GFVIP - FrishSergio : Tanto la Lorenzini verrà eliminata dalle bimbe della de lellis #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzini verrà Registro Aifa, strumento da migliorare  Yahoo Notizie