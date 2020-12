La Juventus vuole davvero Dybala? In ‘amore’ ci si viene incontro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La stoccata di Agnelli a Dybala: “Non è tra i primi 5 al mondo” con la Juve che ha offerto un rinnovo mai discusso. C’è voglia di continuare? La domanda è lecita: la Juventus ha davvero voglia di continuare con Paulo Dybala? Le dichiarazioni di Agnelli come vanno lette? Cosa c’è dietro che rende lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La stoccata di Agnelli a: “Non è tra i primi 5 al mondo” con la Juve che ha offerto un rinnovo mai discusso. C’è voglia di continuare? La domanda è lecita: lahavoglia di continuare con Paulo? Le dichiarazioni di Agnelli come vanno lette? Cosa c’è dietro che rende lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

