La Germania della Merkel e l’Italia di Conte. (Di mercoledì 16 dicembre 2020) di Redazione. In questa delicatissima fase del nostro vivere, o meglio, del nostro ‘sopravvivere’, laddove chi di dovere è chiamato alla non facile mediazione tra la salute e l’economia del suo popolo, a decidere se chiudere o riaprire il paese, c’è chi azzarda un impietoso paragone tra noi italiani e i tedeschi, tra il nostro Leggi su freeskipper (Di mercoledì 16 dicembre 2020) di Redazione. In questa delicatissima fase del nostro vivere, o meglio, del nostro ‘sopravvivere’, laddove chi di dovere è chiamato alla non facile mediazione tra la salute e l’economia del suo popolo, a decidere se chiudere o riaprire il paese, c’è chi azzarda un impietoso paragone tra noi italiani e i tedeschi, tra il nostro

Capezzone : +++Agenzia Quasivero+++ Soddisfazione in Germania per la votazione del Parlamento italiano sul #Mes. I prossimi pas… - SirDistruggere : In Germania, dove c'è una situazione contagi e morti migliore della nostra, ci sarà il lockdown dal 16 dicembre al… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Germania - Il governo tedesco ha esteso fino a tutto il 2021 il blocco della vendita di armi all'Ara… - GuidoDefilippi : @PdmAudrey @Lucrezi97533276 In Germania non si trova più nessun vivente con cognome hitler, per la vergogna di port… - EnergiaOltre : L’aumento della produzione energetica da #gas in #Germania è stata favorita dal calo dell’output da fonti… -