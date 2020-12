La fidanzata di Dybala non teme gli haters | “Non potranno mai dirmi niente di peggio di quello…”

Leggi su golssip

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oriana Sabatini ha risposto ad alcune domande relative alla percezione di se stessa e del suo corpo in un'intervista telefonica con un programma televisivo argentino: "Ieri mi sono abbuffata e oggi sarebbe inimmaginabile caricare qualcosa sui social network, tanto meno mostrando qualche parte del mio corpo. So di avere un po' di sedere, non sono soda, sono piena di smagliature, chiaramente ho un po' di cellulite e va bene; a questo punto mi incoraggio a mostrarmi così perché non c'èche gli altri possano maiche siadi tutto quello che mi sono già detta nella mia testa".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CI0w-xBl8pU/"Oriana aveva anche realizzato un video nel quale si mostrava al naturale: "L'ho fatto puramente ed egoisticamente per me stessa ... sapevo di poter aiutare qualcuno ma ne ...