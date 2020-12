La Ferrari si lancia verso la 24 Ore di Le Mans? Obiettivo | la vittoria assoluta! Addio all’ipotesi Indycar

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Laè reduce da una stagione fallimentare in F1, con il sesto posto nella classifica costruttori e l’ottavo posto di Charles Leclerc nel Mondiale piloti. Appena tre podi raccolti e tantissimi piazzamenti nelle retrovie, con anche alcune gare concluse venendo doppiati. La Scuderia di Maranello, che sta cercando anche il sostituto dell’amministratore delegato Louis Camilleri, sta pensando anche ad altre scenari al di fuori della Formula Uno e una decisione dovrebbe arrivare prima di Natale. Come riporta it.motorsport.com, il Cavallino Rampante non parteciperà allaperché i costi per la realizzazione di un propulsore proprio, col quale fronteggiare Chevrolet e Honda, sono stati giudicati troppo elevati. Ladovrebbe puntare a tornare a vincere la 24 Ore di Le(classifica assoluta). Esisterebbe ...