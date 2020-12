La Febbre del Sabato sera | un mito senza tempo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un film che è la fotografia di un epoca, che celebra la disco music e la sua scena newyorkese negli anni Settanta, accompagnato da una colonna sonora che ha come protagonisti principali i Bee Gees e che nel corso dei decenni ha venduto oltre 40 milioni di copie. Il film, uscito a metà dicembre nel 1977, è naturalmente uno degli argomenti trattati dal libro La storia della Disco Music (Hoepli) a cura di Andrea Bufalini e Giovanni Savastano. «Saturday Night Fever, diretto da John Badham e prodotto da Robert Stigwood, ha debuttato nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 dicembre 1977» racconta a Panorama.it Andrea Bufalini. «Dopo la premiere londinese del febbraio 1978, il film arriva in Italia il 13 marzo dello stesso anno. Costato solamente, tra realizzazione e promozione, 6 milioni di dollari, il film, secondo la rivista Variety, aveva già incassato in soli sette mesi, a ...