La Febbre del Sabato sera compie 43 anni | un mito senza tempo

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un film che è la fotografia di un epoca, che celebra la disco music e la sua scena newyorkese negliSettanta, accompagnato da una colonna sonora che ha come protagonisti principali i Bee Gees e che nel corso dei decenni ha venduto oltre 40 milioni di copie. Il film, uscito a metà dicembre nel 1977, è naturalmente uno degli argomenti trattati dal libro La storia della Disco Music (Hoepli) a cura di Andrea Bufalini e GiovSavastano. «Saturday Night Fever, diretto da John Badham e prodotto da Robert Stigwood, ha debuttato nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 dicembre 1977» racconta a Panorama.it Andrea Bufalini. «Dopo la premiere londinese del febbraio 1978, il film arriva in Italia il 13 marzo dello stesso anno. Costato solamente, tra realizzazione e promozione, 6 milioni di dollari, il film, secondo la rivista Variety, aveva già ...

Nel dicembre del 1977 usciva nelle sale americane la leggendaria pellicola ispirata ad un articolo apparso sul New York Magazine e intitolato "Tribal Rites of the New Saturday Night" ...In un’epoca travagliata come quella immediatamente attuale, trattare di “febbre del sabato sera” ha tutta la parvenza di un beffardo gioco di parole. Eppure, forse nessun termine riuscirebbe a coglier ...