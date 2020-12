La deprimente polemica della leghista Sardone | ' L' Italia arriverà ultime alle vaccinazioni'

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'ha già deciso in anticipo perché a loro non importapandemia (si sono opposti a tutte le misure che cercavano di limitare il contagio) . ', "a causa dell'incapacità del Governo, rischia ...

Ultime Notizie dalla rete : deprimente polemica

Globalist.it

L’ha già deciso in anticipo perché a loro non importa della pandemia (si sono opposti a tutte le misure che cercavano di limitare il contagio) . 'Italia, "a causa dell'incapacità del Governo, rischia ...Dentro o fuori. L’Inter deve battere lo Shakhtar a San Siro domani sera per staccare il pass per gli ottavi di Champions. Altrimenti, i nerazzurri diranno addio ...