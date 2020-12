La deprimente polemica della leghista Sardone | ' L' Italia arriverà ultima alle vaccinazioni'

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'ha già deciso in anticipo perché a loro non importapandemia (si sono opposti a tutte le misure che cercavano di limitare il contagio) . ', "a causa dell'incapacità del Governo, rischia ...

Ultime Notizie dalla rete : deprimente polemica

Globalist.it

Dalla sovranista parole in libertà e previsioni a casaccio in uno spirito prodondamente anti-europeo: "Le campagne vaccinali sono partite in Regno Unito, Stati Uniti, Russia e Cina. E l'Ue? In ritardo ...L’ha già deciso in anticipo perché a loro non importa della pandemia (si sono opposti a tutte le misure che cercavano di limitare il contagio) . 'Italia, "a causa dell'incapacità del Governo, rischia ...