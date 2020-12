La Danimarca ha deciso | lockdown duro durante le feste

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutto il nord Europa hai misure drastiche: laimporrà un nuovo, molto stringente, per Natale e per Capodanno per limitare la diffusione del coronavirus, lo ha annunciato la ...

Tutto il nord Europa ha decisoi misure drastiche: la Danimarca imporrà un nuovo lockdown, molto stringente, per Natale e per Capodanno per limitare la diffusione del coronavirus, lo ha annunciato la p ...In Danimarca scatta il lockdown totale, deciso per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro Mette Frederiksen, precisando che le restrizioni inizieranno il 25 ...