La crociata rosa per le desnude del Codacons (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Massimiliano Parente Il maggior nemico delle donne? Sono le donne, in particolare le femministe. Per le quali tutto ormai è sessismo Il maggior nemico delle donne? Sono le donne, in particolare le femministe. Per le quali tutto ormai è sessismo. Perfino un calendario con donne nude, quello del 2021 realizzato dal Codacons, dove a ogni mese corrisponde una donna nuda. Un casino, i centri antiviolenza criticano la terribile «versione stereotipata della donna», e la stessa fotografa, Tiziana Luxardo, si dissocia, perché hanno organizzato un concorso per votare la più bella, orrore, ma scherziamo, votare la più bella è sessista. Immagino perché anche la bellezza è sessista, perché tutte le donne debbano essere belle uguali. Il comunismo estetico. A questo punto diciamo che non c'è limite al sessismo. Con tutte le sue contraddizioni: lottano perché a scuola ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Massimiliano Parente Il maggior nemico delle donne? Sono le donne, in particolare le femministe. Per le quali tutto ormai è sessismo Il maggior nemico delle donne? Sono le donne, in particolare le femministe. Per le quali tutto ormai è sessismo. Perfino un calendario con donne nude, quello del 2021 realizzato dal, dove a ogni mese corrisponde una donna nuda. Un casino, i centri antiviolenza criticano la terribile «versione stereotipata della donna», e la stessa fotografa, Tiziana Luxardo, si dissocia, perché hanno organizzato un concorso per votare la più bella, orrore, ma scherziamo, votare la più bella è sessista. Immagino perché anche la bellezza è sessista, perché tutte le donne debbano essere belle uguali. Il comunismo estetico. A questo punto diciamo che non c'è limite al sessismo. Con tutte le sue contraddizioni: lottano perché a scuola ...

StefanoPorro4 : @justashake Se non capite quello che esce dalla bocca di Rosalinda e lo travisate non è certo colpa di Rosalida. Qu… - StefanoPorro4 : @casiftangeles avete per caso assistito a tutta la conversazione? Magari gliel'ha chiesto e non erano inquadrate...… - LouDibrio : @Iosonolagomma Perché blu whale...o la crociata assurda pro Rosa e Olindo? - Francy23081990 : @Vincenz02550520 Invece ha fatto benissimo. Lo stanno facendo di proposito,se Rosa iniziasse a litigare si aggiunge… - pioveColSole_ : @regdelouis Certo. Peccato che la vostra crociata è solo ed esclusivamente contro i voti dei brasiliani a Dayane e Rosa. -

Ultime Notizie dalla rete : crociata rosa Udinese, Jajalo: “La nostra rosa è forte” Mondo Udinese La crociata rosa per le desnude del Codacons

Il maggior nemico delle donne? Sono le donne, in particolare le femministe. Per le quali tutto ormai è sessismo. Perfino un calendario con donne nude, quello del 2021 realizzato dal Codacons, dove a ...

Il Corneliano Roero Under 19 ha voglia di tornare ai regionali, parola di Leonardo Crociata

Rosa importante e grandi obiettivi. L'Under 19 del Corneliano Roero pensa in grande e nel girone B della Juniores cuneese ha tutte le carte in regola per fare bene. La squadra allenata da Leonardo Cro ...

Il maggior nemico delle donne? Sono le donne, in particolare le femministe. Per le quali tutto ormai è sessismo. Perfino un calendario con donne nude, quello del 2021 realizzato dal Codacons, dove a ...Rosa importante e grandi obiettivi. L'Under 19 del Corneliano Roero pensa in grande e nel girone B della Juniores cuneese ha tutte le carte in regola per fare bene. La squadra allenata da Leonardo Cro ...