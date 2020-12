La Cina e il cotone: lo sfruttamento delle minoranze (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Cina e il cotone. Più di mezzo milione di persone sono costrette a raccogliere il cotone. Appartengono tutte alle minoranze etniche musulmane dello Xinjiang. Quindi il Tribunale Internazionale ha dichiarato di non poter intervenire nella questione. Mentre nel frattempo il governo di Pecchino continua il trasferimento di lavoratori nella regione cotoniera. La Cina e Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lae il. Più di mezzo milione di persone sono costrette a raccogliere il. Appartengono tutte alleetniche musulmane dello Xinjiang. Quindi il Tribunale Internazionale ha dichiarato di non poter intervenire nella questione. Mentre nel frattempo il governo di Pecchino continua il trasferimento di lavoratori nella regione cotoniera. La

MoliPietro : La Cina e il cotone: lo sfruttamento delle minoranze - ValentinaPeluso : RT @simopieranni: #Cina. Un report del Center for Global Policy pubblicato dalla Bbc ricostruisce la filiera «schiavista» del 20% della pro… - francadamo : il famoso modello cinese, che è vincente eh, con poche, piccolissime, controindicazioni 'La cina e gli schiavi del… - maco_palava : RT @chinafiles: - Xinjiang: lavori forzati per 500mila uiguri nel business del cotone -L’Oms a Wuhan dal mese prossimo -Doppia circolazione… - chinafiles : - Xinjiang: lavori forzati per 500mila uiguri nel business del cotone -L’Oms a Wuhan dal mese prossimo -Doppia circ… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina cotone La Cina e gli schiavi del cotone la Repubblica Guerra dei dazi con Pechino: Canberra chiede l’intervento del Wto

cotone, carne e aragoste. Da tempo i rapporti tra i due governi si sono deteriorati. Gli australiani sono preoccupati per il crescente attivismo militare della Cina nel Mar Cinese meridionale, e sono ...

La Cina e il lavoro forzato nelle piantagioni di cotone

Secondo la Bbc, viene imposto agli Uiguri e altre minoranze. Dopo i campi di detenzione, è l'ennesima testimonianza di abusi nello Xinjiang ...

cotone, carne e aragoste. Da tempo i rapporti tra i due governi si sono deteriorati. Gli australiani sono preoccupati per il crescente attivismo militare della Cina nel Mar Cinese meridionale, e sono ...Secondo la Bbc, viene imposto agli Uiguri e altre minoranze. Dopo i campi di detenzione, è l'ennesima testimonianza di abusi nello Xinjiang ...