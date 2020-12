La Carta de diritti | il valore della democrazia nella storia d’Europa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Benvenuti nel viaggio del tempo di Metropolitan Today. La puntata di oggi è dedicata ad un avvenimento importante per lain Europa. Un fatto accaduto in Inghilterra il 16 dicembre 1689 che ha segnato una conquista importante per le libertà del cittadino. Oggi vi parleremofamosadeinascitamonarchia costituzionale parlamentare inglese. Ladei, l’originemonarchia costituzionale inglese Il 16 dicembre 1689 il parlamento inglese adottò ladei. Conosciuta in Inghilterra come An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown o ...