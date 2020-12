La biodiversità è sacrosanta Peccato che nel Next Generation Italia non se ne parli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Molti miei interventi in questo spazio lamentano carenze culturali nelle scienze della natura. Qualche commentatore mi ha accusato di essere invidioso di altre scienze che ricevono moltissima attenzione in termini di esposizione mediatica e di finanziamenti. Non so se sia invidia, la mia. Noto una disparità tra quello che (quasi) tutti sostengono e le azioni che derivano dall’universale sentire, tutto qua. A partire dalla Convenzione di Rio de Janeiro del 1992, c’è accordo generale sull’importanza dellaper il mantenimento di condizioni che permettano la persistenza della nostra specie. Ci sono stati molti accordi, persino un’Enciclica papale, per ribadire il concetto. Il New Green Deal dell’Unione Europea stanzia centinaia di miliardi con ilEu per la riconversione ecologica: la protezione della ...